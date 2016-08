‘Musa’ fitness em SG

Um desfile de moda terá a presença ilustre da Musa Fitness Roberta Zuninga, em Alcântara, na Rua da feira, São Gonçalo. A Loja de roupas Obvius Multimarcas realizará um coquetel de lançamento da sua nova coleção de roupas Primavera. Com a presença de um DJ, o grande evento será realizado no próximo sábado (03), das 11h às 14h, na loja localizada na Rua São Caetano, no Shopping São Luiz.