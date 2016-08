Mostra no museu

Segue até o dia 30, uma mostra vem chamando atenção dos niteroienses. Resultado de uma parceria entre o fotógrafo Rodrigo Petrella com o índio Banhi-re Kayapó, a exposição traz fotografias e pinturas em tecido. São ao todo, cerca de 30 fotos do paulista que viveu meses entre os Kayapó e os Enawenê-nawê, nos Estados do Pará e Amazonas. Vale conferir das 10h às 18h, de terça-feira a domingo, no Museu Janete Costa de Arte Popular. A entrada é gratuita.