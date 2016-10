Coluna de Cultura 05/10

05/10/2016 às 12:30h Enviado por: Leticia Lopes

Na manhã desta segunda-feira (3), a equipe de Roberto Carlos confirmou nas redes sociais que o cantor fará um dueto com a americana Jennifer Lopez, para seu próximo álbum. “Depois de uma turnê de duas semanas pelo México, Roberto Carlos partirá para os Estados Unidos onde, em Los Angeles, gravará o clipe para um dueto com Jennifer Lopes. A música, uma balada bem romântica cantada em espanhol, fará parte do novo trabalho da cantora”, confirmou a equipe de Roberto Carlos Foto: Divulgação Após benção na igreja na última sexta-feira, 30, Gusttavo Lima e Andressa Suíta receberam os amigos e familiares na fazenda do sertanejo nessa segunda-feira, 3. Já casados oficialmente no civil, os pombinhos comemoram a união de forma discreta e para poucos convidados. A decoração da festa contou com muitas flores, em tons de rosa, branco e amarelo, e as iniciais do casal - A e G - em detalhes. Leonardo, Bruno e Marrone, e César Menotti e Fabiano se apresentaram e animaram os convidados. Foto: Divulgação O cantor Tiago Iorc, dono do sucesso "Amei Te Ver" deixou as fãs enlouquecidas. Ele publicou em seu perfil no Instagram uma imagem em que pede para uma fã entrar em contato. "Moça de BH que tava voltando dos EUA e tirou foto comigo com um bebê no colo no aeroporto de Brasília, favor entrar em contato por direct. Grato", disse, completando "Procura-se. Recompensa: meu muito obrigado" na legenda. Nos comentários, o que não faltou foram candidatas e moças que gostariam de ser a "moça de BH". Foto: Divulgação No último fim de semana, o cantor Leonardo se apresentou em Botucatu, interior de São Paulo. Ao chegar no hotel depois do show, uma fã pra lá de especial aguardava o cantor. Miriam, uma menina com deficiência visual, queria passar suas mãos pelo rosto de Leonardo, para enxergá-lo à sua maneira. O cantor prontamente atendeu ao pedido da fã. "O sonho dela era conseguir passar as mãos no rosto dele para saber se era lindo. Foto: Divulgação





NOTA 2: Casório na fazenda

Após benção na igreja na última sexta-feira, 30, Gusttavo Lima e Andressa Suíta receberam os amigos e familiares na fazenda do sertanejo nessa segunda-feira, 3. Já casados oficialmente no civil, os pombinhos comemoram a união de forma discreta e para poucos convidados. A decoração da festa contou com muitas flores, em tons de rosa, branco e amarelo, e as iniciais do casal - A e G - em detalhes. Leonardo, Bruno e Marrone, e César Menotti e Fabiano se apresentaram e animaram os convidados.





NOTA 3: "Procura-se"





O cantor Tiago Iorc, dono do sucesso "Amei Te Ver" deixou as fãs enlouquecidas. Ele publicou em seu perfil no Instagram uma imagem em que pede para uma fã entrar em contato. "Moça de BH que tava voltando dos EUA e tirou foto comigo com um bebê no colo no aeroporto de Brasília, favor entrar em contato por direct. Grato", disse, completando "Procura-se. Recompensa: meu muito obrigado" na legenda. Nos comentários, o que não faltou foram candidatas e moças que gostariam de ser a "moça de BH".









NOTA 4: Sonho realizado





No último fim de semana, o cantor Leonardo se apresentou em Botucatu, interior de São Paulo. Ao chegar no hotel depois do show, uma fã pra lá de especial aguardava o cantor. Miriam, uma menina com deficiência visual, queria passar suas mãos pelo rosto de Leonardo, para enxergá-lo à sua maneira. O cantor prontamente atendeu ao pedido da fã. "O sonho dela era conseguir passar as mãos no rosto dele para saber se era lindo. Um amor de menina, me emocionei de vê-la e também de ver a simplicidade, mais uma vez, do Leonardo em atender esse desejo. Isso é o que vale na vida de um artista. E ela é uma querida, cheia de carinho", contou Ede Cury, empresária do cantor.