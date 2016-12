Procon alcança 250 mil atendimentos

16/12/2016 às 12:23h Enviado por: Sergio Soares

Equipes fizeram fiscalizações em todo estado Foto: Divulgação

Os canais de atendimento do Procon Estadual bateram a marca de 250 mil atendimentos de janeiro a novembro deste ano. Somados, os postos presenciais, o Procon Online, o aplicativo Meu Procon-RJ para smartphones e o telefone 151 totalizaram 251.508 consumidores atendidos nesses onze meses.

O maior número de atendimentos foi feito por telefone, com 89.706 pessoas. Em segundo lugar, pessoalmente, com 87.647 atendimentos. O Procon Online registrou 72.749. Já o aplicativo Meu Procon-RJ teve 1.406 atendimentos.

– Este marco nos atendimentos é devido a confiabilidade do Procon Estadual junto à população e pelo alto índice de solução dos casos que chegam ao órgão. Mais de 80% dos problemas de relações de consumo recebidos são resolvidos – explicou o presidente do Procon, José Geraldo Machado Júnior.

Lista

No ranking das empresas que recebem mais reclamações estão as responsáveis por serviços de cobrança, fornecimento de energia elétrica e água, telefonia e bancos, que são autuados mais de uma vez. Enquanto bares e restaurantes, uma vez autuados e orientados, no geral, corrigem as falhas. O descumprimento de ofertas, as falhas na prestação de serviço, problemas na entrega e na montagem de produtos e cobranças indevidas também lideram a lista.

Nos postos, pelo Procon Online ou aplicativo, o consumidor pode abrir reclamações contra empresas por problemas com produtos ou serviços. Já o telefone 151 é usado exclusivamente para fazer denúncias e tirar dúvidas, e podem ser realizadas de telefones fixos de qualquer lugar do Estado do Rio. No Procon Online e no Meu Procon-RJ, o consumidor pode registrar sua reclamação 24 horas por dia, podendo inclusive anexar fotos tiradas por seu celular ou tablet para justificar sua queixa