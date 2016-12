Polícia Civil prende sete acusados de tráfico no Rio

15/12/2016 às 15:34h Enviado por: Cyntia Fonseca

Policiais Civis da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA Rio), coordenados pelo Delegado de Polícia Deoclécio Francisco de Assis Filho, após dez meses de investigação, realizaram uma operação de repressão ao tráfico de drogas, no dia de hoje, 15 de dezembro, na Comunidade do Chapéu Mangueira, no bairro do Leme. Foi uma ação conjunta, contando com a participação de policiais da DPCA, da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), da 12ª Delegacia de Polícia (Copacabana) e também de Policiais Militares da UPP / Chapéu Mangueira. O objetivo foi cumprir nove mandados de prisão e um mandado de busca e apreensão contra um adolescente. Os traficantes de drogas, nas ações de traficância, cooptam adolescentes para fazer parte da associação.



As equipes tiveram sucesso em capturar, no interior da comunidade, três integrantes da associação criminosa, são eles o chefe do tráfico Alexandre da Silva Agenor, conhecido com “Pipo”, o gerente do tráfico Matheus Carlos Sobral de Souza, conhecido como “MT”, e Fabricio Vinicius Coelho Agenor, conhecido como “Primo”. Os dois primeiros foram presos por força de mandados de prisão e o último autuado em flagrante pelo crime de associação ao tráfico de drogas. Foram cumpridos ainda outros quatro mandados de prisão em face de Diogo Chagas Ferreira da Silva, Bruno Fernandes Maia, Pablo Novato Martins de Lira e Bryan Paula Santos da Silva, todos decorrentes de investigação da 12ª DP, totalizando sete presos no dia de hoje. Contra “Pipo” também havia um mandado de prisão por homicídio, decorrente de investigação da Delegacia de Homicídios da Capital.