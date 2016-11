29/11/2016 às 14:11h Enviado por: Sergio Soares

A carga estava em uma casa Foto: Divulgação

Policiais Civis da 94ª Delegacia de Polícia - Piraí, coordenados pela Delegada de Polícia Carina da Silva Bastos, recuperaram, no dia 28 de novembro, uma carga avaliada em aproximadamente R$1.000.000,00 (um milhão de reais) em uma casa no município de Seropédica. A carga, com equipamentos de som e imagem, pertencente a uma empresa de São Paulo, seguia para um evento na cidade de Trancoso, na Bahia. Além da carga recuperada, também foram encontrados na casa produtos de petshop, roubados neste final de semana. Ninguém foi preso mas as investigações seguem em andamento para identificar os autores.