Árvore de Natal será inaugurada

24/11/2016 às 14:33h Enviado por: Sergio Soares

O natal já chegou na Acadêmicos do Cubango e para comemorar em alto estilo as festividades de fim de ano, a verde e branca de Niterói promove neste sábado, às 20h, a inauguração de sua árvore de natal, em frente a quadra da agremiação.

Com seis metros de altura, o monumento será todo ornamentado com adereços feitos a partir de sobras de materiais do barracão da escola e também por reciclados, como: garrafa pet e papel alumínio.

Segundo Olivier Pelé, presidente da Acadêmicos do Cubango, a montagem do ícone está em seu quinto ano e tem como objetivo marcar a chegada do período natalino na comunidade do Cubango, com um dos maiores simbolismo da época, a árvore de natal.