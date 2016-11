Parcelamento de contas

24/11/2016 às 13:48h Enviado por: Sergio Soares

Clientes com débito na conta de energia da Enel Distribuição Rio terão uma ótima oportunidade para quitar suas dívidas. Até o dia 9 de dezembro, a distribuidora de energia elétrica realiza um feirão de negociação nas lojas de atendimento das 66 cidades da área de concessão da companhia no Estado do Rio.





Durante a ação, a empresa vai oferecer uma política diferenciada de parcelamento, sem atualização da dívida, com juros zero e entrada reduzida. As condições de parcelamento podem variar de acordo com a situação de cada cliente. Em 2016, no mês de março, a empresa realizou outro feirão com condições especiais e registrou, ao todo, 6.569 parcelamentos, um acréscimo de 44% em relação do mesmo período do mês anterior.





Até 9 de Dezembro, de segunda a sexta, todas as lojas da Enel Distribuição Rio no estado estarão mobilizadas para o feirão, obedecendo os horários convencionais de atendimento em cada unidade. Algumas lojas funcionarão também nos sábados 26/11 e 03/12. No dia 26/11, de 8h às 12h, as lojas de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e São Pedro da Aldeia estarão funcionando para o Feirão. Já no dia 3 de dezembro, de 8h às 12h, os clientes poderão efetuar seus parcelamentos nas lojas de Niterói, São Gonçalo, Campos dos Goytacazes e Cabo Frio.





Como participar





Para participar, o cliente precisa ter, ao menos, uma fatura vencida há, no mínimo, 30 dias. Além da conta de energia, o cliente deverá levar seu CPF para a loja de atendimento e atualizar seu cadastro, informando também telefone de contato e, quando existente, o e-mail. Clientes com dívidas já negociadas também poderão participar do feirão e os que aderirem ao débito automático terão condições especiais. Outra boa notícia é que clientes veranistas também poderão aderir ao feirão.





Clientes industriais e comerciais que desejarem parcelar contas devem procurar a Enel por meio dos seus Executivos de atendimento durante a semana, em horário comercial, na sede da companhia.





Serviço:





Feirão de parcelamento de contas nas lojas da Enel Distribuição Rio





Local: todas as lojas da Enel Distribuição Rio no estado

Atendimento especial nos dias 26/11 e 3/12, de 8h às 12h, nas lojas abaixo:





·26/11 – Niterói, São Gonçalo, Campos e São Pedro da Aldeia;





·03/12 - Niterói, São Gonçalo, Campos e Cabo Frio.





·Loja de atendimento de Niterói: Av. Ernani do Amaral Peixoto, 1, Centro





·Lojas de atendimento de São Gonçalo: Rua Feliciano Sodré, 230, Centro





·Loja de atendimento de Campos dos Goytacazes: Rua Governador Theotonio Ferreira de Araujo, 107, Centro





·Loja de atendimento de Cabo Frio: Rua Meira Júnior, 393, Centro