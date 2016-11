Polícia prende 2 na Operação Sicário

A Polícia Civil, por meio da 134ª Delegacia de Polícia - Campos e com o apoio do Departamento Geral de Polícia do Interior (DGPI), Delegacias de Polícia das cidades vizinhas e da Polícia Militar, deflagrou nesta terça-feira, 22 de novembro, a OPERAÇÃO SICÁRIO PARTE 2 com o objetivo de cumprir 18 mandados de prisão pelo crime de homicídio. A Operação coordenada pelos Delegados de Polícia Geraldo Rangel e Pedro Emilio Braga contou com aproximadamente 60 policiais (civis e militares) e foi realizada em decorrência de investigações realizadas pela delegacia sobre homicídios ocorridos neste ano na cidade.

Foram cumpridos 13 mandados de prisão, destacando, dentre eles, a prisão de Josias da Silva Leite, apontado nas investigações também como chefe do tráfico de drogas no distrito de Ururaí. Josias estava foragido há alguns anos, sendo acusado de diversos homicídios, dos quais podemos citar a morte de um policial em Macaé. que a prisão de Leandro Pinto Fernandes, conhecido como "Léo Brinquinho". Ele seria o atual chefe do tráfico da comunidade Portelinha e integrante do alto escalão do Terceiro Comando Puro (TCP) na cidade. Além disso, os policiais civis estão formalizando três prisões em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.​