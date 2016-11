Linha 4 completa 2 meses

21/11/2016 às 13:13h Enviado por: Sergio Soares

Em funcionamento há dois meses, a Linha 4 do Metrô, que liga a Barra da Tijuca a Ipanema, tem sido bem avaliada por seus passageiros desde a abertura à população, no dia 19 de setembro. O percurso de aproximadamente 15 quilômetros de extensão – que reúne cinco estações (Jardim Oceânico, São Conrado, Antero de Quental, Jardim de Alah e Nossa Senhora da Paz) – é realizado em 16 minutos. Em média, 100 mil passageiros por dia circulam no trecho.

Atualmente, a Linha 4 funciona de segunda-feira a sábado, das 6h às 21h. A partir de dezembro, o trecho será aberto de segunda-feira a sábado, das 5h até meia-noite, e domingos e feriados, das 7h às 23h. A integração das linhas 4 e 1, que dispensará a necessidade de baldeação na Estação General Osório, em Ipanema, está prevista para o ano que vem.

Passageiros aprovam

Às 10h40, a moradora da Barra da Tijuca Eliane Valença Martin, de 55 anos, ingressou na Estação Jardim Oceânico, na Zona Oeste, com destino à General Osório, na Zona Sul.

– A Linha 4 aliviou o trânsito intenso da Barra da Tijuca. Com o trecho, tenho rapidez em um percurso que antes levava mais de uma hora. Com a facilidade que o metrô oferece, tenho ido para Ipanema com mais frequência – disse.

Às 10h56, Eliane chegou à Estação General Osório, em Ipanema. Para a corretora de imóveis, um dos destaques da viagem entre as zonas Sul e Oeste é o conforto.

– Além da rapidez, há o conforto. Os trens são climatizados e as estações, bem limpas. Acho que a linha tem atendido plenamente às necessidades de quem precisa fazer o percurso Barra-Ipanema – finalizou.