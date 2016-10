Parceria vai possibilitar a reforma de campos em Maricá

10/10/2016 às 11:45h Enviado por: Redação

Em função do projeto, o campo será totalmente revitalizado e ganhará sistema de drenagem Foto: Divulgação

O campo do Figueirense do Caxito vai passar por grandes transformações. Através do programa de Revitalização de Campos de Várzea, do Ministério dos Esportes, o local será totalmente transformado. A Secretaria Adjunta de Obras, da Prefeitura de Maricá, já deu a ordem de início das intervenções onde serão investidos cerca de R$ 361 mil na construção de vestiários, novo gramado, drenagem, marcação profissional e muro no entorno do campo.



O governo municipal entrará com uma contrapartida de R$ 72 mil. Já o restante, R$ 289 mil, é fruto de emendas federais. As obras têm previsão de duração de três meses. As placas com as informações do investimento já foram fixadas no local.

A estruturação dos campos de várzea na cidade valoriza a cultura futebolística do município e disponibiliza aos atletas um campo reestruturado para receber partidas importantes de campeonatos municipais.

Serão construídos três vestiários, sendo um para abrigar o time local, outro para equipes visitantes e um vestiário para árbitros com banheiros e chuveiros para dar mais conforto aos atletas. O novo gramado será preparado nos moldes de campos oficiais, com drenagem para evitar acúmulo de água e marcação oficial. Uma mureta será construída envolta de todo o campo cercando o local.