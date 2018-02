Anitta faz de tudo nas férias; saiba mais sobre Cultura

Verão brasileiro, diversão e muita dança. Esse é o clima do novo clipe do Tchakabum. A música escolhida para esse lançamento especial é “Tesouro de Pirata”. O hit foi lançado há 18 anos e somente agora ganhou um clipe no Youtube. Dirigido por Dario Vetere e produzido pela California Media House, o vídeo foi gravado em Salvador e contou com a participação especial do grupo de dança FitDance.