Foliões do bloco garantem que 'quem manda é a mulher'

O bloco “Quem manda é a mulher”, que agitou São Gonçalo neste fim de semana, concentrou um público animado e de todas as idades. E mesmo em meio à diversidade, uma opinião foi unânime: quem manda é mesmo a mulher.







Ao lado da esposa, o porteiro Jorge Ramos se sentiu um pouco intimidado para responder à pergunta: “Vou levar o samba do bloco para o resto da vida, não tem jeito. Quem manda é a mulher mesmo”, confessou. A empregada doméstica Renata Maia admitiu que ‘pega pesado’, mas com carinho. “Eu maltrato ele sim, mas é no amor. Não é à toa que estamos juntos há tantos anos”, afirmou.





Os amigos Wallace Souza e Rone Paraíso entraram na brincadeira. Fingindo ser um casal homoafetivo, disputaram quem mandaria na relação. Entre a DJ Francine Melo e a empreendedora Gisele Quintas, a opinião também é a mesma. “Quem manda é a mulher. Como somos duas, funciona muito bem. Somos democráticas”, contou Gisele.





As musas do bloco mostraram samba no pé e determinação sobre o assunto. “Se eu pago minhas contas, sou eu quem mando”, salientou a assistente administrativa Joely Clemon. A estudante Bruna Leite seguiu a mesma tendência: “Lá em casa ninguém resolve nada, tudo sou eu. Então, até se eu não quisesse, teria que mandar”, desabafou.





Bloco – Com mais de 4 mil foliões, o “Quem Manda é a Mulher” parou a Praia das Pedrinhas, unindo festa e protesto. Isso porque a iniciativa surgiu como forma de manifestar a insatisfação com a falta de investimentos na cultura do município, já que, pelo terceiro ano consecutivo, não houve repasse de verbas para o Carnaval de rua e para a principal agremiação da cidade, a Unidos do Porto da Pedra. O nome do bloco ironiza o governo do prefeito José Luiz Nanci, insinuando que quem toma as decisões é a esposa do médico, Eliane Nanci.





Porto da Pedra – O samba do bloco “Quem Manda é a Mulher” será o esquenta da Escola de Samba Porto da Pedra no desfile na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, na próxima sexta-feira, quando a agremiação desfila pelo grupo A no Carnaval carioca com o enredo: “Rainhas do Rádio – Nas ondas da emoção, o Tigre coroa as Divas da canção!”, desenvolvido pelo carnavalesco Jaime Cezário.





Bancas – Por conta da publicação da matéria sobre o bloco “Quem manda é a mulher”, um carro passou nas bancas de jornais de São Gonçalo, na manhã de ontem, comprando todos os exemplares disponíveis do jornal O SÃO GONÇALO.