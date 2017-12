9 de dezembro, sábado, 7º dia de lua cheia (dia 343)

ÁRIES – 21/03 A 20/04 –instável - T: organize suas finanças para evitar prejuízos no futuro. A: abandone mágoas do passado para seguir adiante. S: reduza o consumo de álcool e cigarro. 057 – marinho.





TOURO – 21/04 A 20/05 –bom - T: se quiser realizar um sonho antigo, você precisar se dedicar mais. A: uma pessoa próxima poderá ganhar um lugar especial na sua vida. S: abandone o sedentarismo. 141 – lilás.





GÊMEOS – 21/05 A 20/06 – bom - T: seu empenho começará a trazer resultados financeiros em breve. A: busque os amigos de confiança antes de tomar qualquer decisão. S: faça exames de rotina. 032 – marrom.





CÂNCER – 2106 A 21/07 –irregular - T: tendência à falta de energia, evite assumir novas responsabilidades. A: ignore a opinião de pessoas que tentam prejudica-lo. S: adote um cardápio mais leve. 913 – verde.





LEÃO – 22/07 A 22/08 – regular - T: procure manter o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional. A: não desista de sua felicidade perante o primeiro desafio. S: sem alterações. 173 – rosa.





VIRGEM – 23/08 A 22/09 –estável - T: reveja suas atitudes antes que sofra prejuízos na carreira. A: uma aventura poderá se tornar algo mais sério. S: faça uma revisão dentária. 015 – creme.





LIBRA – 23/09 A 22/10 – bom - T: a sorte está ao seu lado, aproveite para investir em apostas e novos negócios. A: evite se envolver com alguém que pouco conhece. S: cuide mais de sua aparência. 109 – amarela.





ESCORPIÃO – 23/10 A 21/11 – estável - T: concentre-se para tornar seu dia mais produtivo, pois os chefes estão de olho em seu desempenho. A: reaproxime-se daqueles que lhe são caros. S: sem problemas. 044 – roxa.





SAGITÁRIO – 22/11 – 21/12 –regular - T: não perca tempo com sonhos impossíveis, dedique-se a realizar suas metas. A: tendência a ficar mais solitário e pensativo. S: uma boa noite de sono renovará suas energias. 077 – vermelha.





CAPRICÓRNIO – 22/12 A 20/01 – instável - T: tenha cuidado para que o excesso de ambição não o deixe isolado no ambiente de trabalho. A: curta cada momento em um novo romance. S: cuide de sua pele. 911 – branca.





AQUÁRIO – 2101 A 19/02 – regular - T: tenha cautela ao fazer um negócio ou movimentar suas finanças, assim evitará prejuízos. A: dê mais atenção aos amigos e familiares. S: disposição em alta. 240 – azul.





PEIXES – 20/02 A 20/03 – regular - T: aproveite o dia favorável para fazer mudanças na carreira e na vida pessoal. A: não deixe que seu relacionamento caia na monotonia. S: monitore seu funcionamento cardíaco. 116 – creme.





AS PESSOAS nascidas neste dia são ativas, extrovertidas, imaginativas que adoram estar em evidência. Para elas, a vida é uma aventura romântica que envolve façanhas e surpresas ousadas. Precisam sentir que são a estrela do show, adoram ser o personagem principal no trabalho, na família nos lugares aonde vão. Você ficará surpresa diante da receptividade dos amigos e colegas de trabalho quando estes sentirem que você está lhe concedendo tempo e atenção.





"Às vezes, ao perder uma batalha, descobrimos uma nova maneira de ganhar a guerra.”





T- Trabalho, A - Amor, S - Saúde

www.nathanel.com.br - Presságiu's - Professor Nathanael

Astrologia, grafologia e numerologia