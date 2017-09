Exposição sobre a natureza pode ser vista na biblioteca em Itaboraí

A Biblioteca Municipal Joaquim Manuel de Macedo, em Itaboraí, já está com as portas abertas para a exposição “Há uma primavera em cada vida”, da artista e vereadora Joana Lage. A mostra, que foi inaugurada na última quarta-feira, conta com 10 quadros com a técnica óleo sobre tela e pode ser conferida, gratuitamente, até o dia 10 de outubro.



Feliz por sua primeira exposição, Joana Lage ressaltou que o objetivo da mostra é apresentar a arte para população. E assim mostrar para as pessoas que é possível se expressar através de seu talento. “Gosto muito de flores e foi daí que surgiu a ideia de pintar minhas próprias flores. Também adoro o que a natureza traz e fico contente em poder expressar isso nos meus quadros”, afirmou a artista.

Segundo o gestor da biblioteca, Wanderson Silvas, a exposição faz parte do projeto Arte Em Toda Parte, onde a arte exposta através das telas tem o papel de fazer o público pensar, expandindo o campo da leitura visual.

“Nosso objetivo é possibilitar ao público uma reflexão sobre o tema de cada exposição e também valorizar o espaço para talentos itaboraienses. Além dos quadros, também estamos expondo livros da ilustre Heloísa Alberto Torres, que completaria 122 anos no próximo dia 17”, frisou Wanderson.

A exposição pode ser visitada de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Interessados em expor seu trabalho, bastam se inscrever na própria instituição, que funciona na Praça Marechal Floriano Peixoto, 39, Centro. Mais informações pelo email: bibliomacedo@itaborai.rj.gov.br.