Cavalo-marinho, meu pai.

Nosso planeta é caracterizado pela biodiversidade. Significa dizer que a natureza está repleta de seres vivos de espécies diversas. Animais, vegetais, distribuem-se em seus habitats, povoando a Terra. Em alguns pontos do planeta, desconhecidos e inacessíveis ao homem, podem ser encontradas espécies dais quais jamais poderíamos pensar em sua existência. No fundo dos mares, em terras geladas e até mesmo em regiões vulcânicas, podem ser encontrados animais com características e modo de viver próprios. Muitos animais encontram-se em processo de extinção, seja pelo desequilíbrio ecológico, proporcionado pelo desmatamento, poluição e pelo progresso. Até mesmo pequenos animais, muito estranhos e exóticos, passam pelo perigo da extinção. São os cavalos marinhos. Os cavalos marinhos são peixes ósseos, muito pequenos, apresentando tamanho variado, podendo algumas espécies atingir cerca de 30 centímetros e outras apenas 13 milímetros de comprimento, com cara de cavalo, encontrados normalmente em águas rasas. São excelentes na arte da camuflagem. Segundo alguns estudos, estima-se que existam em torno de 40 espécies de cavalos-marinhos no mundo. Estes peixes movem-se bem devagar e tem o hábito de enroscar a cauda em alguma planta aquática, coral ou alga para não ser levado pela correnteza. Possuem as nadadeiras bem pequenas, quase transparentes aos olhos de quem vê. Como os camaleões, seus olhos movem-se independentemente um do outro. Alimentam-se de pequenas larvas de camarões, moluscos e outros pequenos animais. Mas, a característica mais curiosa e interessante deste peixe está na reprodução. O desenvolvimento do filhote dá-se no interior do corpo do macho e não da fêmea. O período gestacional varia, durando em média dois meses. O macho dá a luz a aproximadamente 300 filhotinhos. Ao nascer, os pequenos filhotes, com apenas 2 milímetros, deixam de depender do papai cavalo-marino. Uma pequena parcela destes animaizinhos sobreviverá até a fase adulta, pois tornam-se comida frequente de peixes maiores. Os cavalos-marinhos são animais ameaçados de extinção, decorrente da pesca predatória e da destruição do habitat em que vivem, sendo ainda capturados para servirem de peça decorativa ou para serem colocados em aquários. É preciso que o homem busque a proteção dos seres a caminho da extinção, pois, daqui a alguns anos, algumas espécies, dentre as quais o cavalo-marinho, ficarão apenas na imaginação das gerações futuras. “OLHA SÓ O QUE EU ACHEI: CAVALOS MARINHOS”. (RENATO RUSSO) – Preserve o meio ambiente –