Praia e restinga de Maricá serão limpas por voluntários

O ponto de encontro dos voluntários para a limpeza da área será na Rua Zero, a partir das 8h

Maricá fará parte da ação global em comemoração ao Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias. A partir das 8h, voluntários farão um mutirão para coletar todo tipo de lixo que for encontrado na areia da praia e na restinga, nas imediações da comunidade de Zacarias. A ação é uma iniciativa da Área de Proteção Ambiental (APA) de Maricá, administrada pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea), em parceria com outros órgãos estaduais e municipais. A IDB Brasil também apoia a iniciativa, que é uma forma de conscientizar a população sobre a importância da preservação ambiental.







“Essa é uma data que pessoas do mundo inteiro se mobilizam por uma mesma causa: os cuidados com o meio ambiente. Queremos alertar a população que preservar a natureza é um trabalho diário e contínuo. O ideal será o dia que esse mutirão não precisar mais acontecer”, defende David Galipienzo, diretor-executivo da IDB Brasil.





Todo o lixo coletado na ação será recolhido pela Prefeitura de Maricá. O material também será catalogado e a lista será enviada à sede da organização do evento, nos Estados Unidos, para análise. Assim é possível mapear os tipos de resíduos encontrados em cada área do mundo e as devidas ações que devem ser colocadas em prática para agir na mitigação dos impactos ambientais causados pelo descarte inadequado.





O Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias foi lançado, oficialmente, em 1993, com apoio da Organização das Nações Unidas (ONU). Estima-se que cerca de 35 milhões de pessoas em, aproximadamente, 130 países se organizem em mutirões recolhendo toneladas de lixo.