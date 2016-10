Disputa acirrada define ‘cão-modelo’ da capa do caderno especial de OSG

30/10/2016 às 10:28h Enviado por: Rene Santos

Bruce Banner foi o eleito o cão mais carismático pelos internautas e foi capa do "Caderno Pet" Foto: Alex Ramos Os "pais" de Bruce, Rafael Souza e Natani Mello, ganharam um kit especial oferecido pela Pet Home Foto: Alex Ramos

Uma disputa boa para cachorro. Foi assim que os seis finalistas da votação do “cão-modelo” que seria capa do caderno especial PET de O SÃO GONÇALO, publicado junto com a edição de hoje, pode ser definida. O grupo foi escolhido por uma comissão entre os mais de 300 inscritos. O vencedor da campanha foi o buldogue inglês, Bruce Banner.



Para os “pais” de Bruce, o assistente de departamento pessoal Rafael Souza, de 28 anos, e a professora Natani Mello, 24, a iniciativa de OSG foi boa por fomentar o assunto sobre cuidados com animais.

“Fui marcado na publicação do Facebook e decidi inscrever o Bruce. Compartilhei e mandei mensagem para todo mundo compartilhar também. Queria que ele ganhasse”, disse o “pai”.

Apesar da confiança do tutor, o resultado foi mais apertado do que se imagina. Bruce venceu por apenas seis votos de diferença do também buldogue, só que francês, Billy. Em terceiro lugar, ficou a cadela Branquinha, seguida dos cães Max e Espeto - quinto e sexto lugares, respectivamente.

Campanha - A inscrição das fotos dos cachorros foi realizada pela página oficial de OSG no Facebook. Os leitores tiveram do dia 20 até 26 de setembro para mandarem as imagens. Foram recebidas 307 fotografias neste período, analisadas por uma comissão interna composta por fotógrafos, repórteres e funcionários.

Depois dos seis escolhidos, começou a votação, no dia 3 de outubro. O “link” ficou liberado até o dia 11 do mesmo mês, para acesso público.