Honda CBR 500R ganha novos acessórios e lanternas de LED

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Honda CBR 500R chegou na rede de concessionários Honda pelo preço de R$ 29 mil. A motocicleta vem para aumentar a família 500cc ao lado da crossover CB500X e da naked CB500F.



O modelo exibe um visual mais esportivo, carenagens com linhas mais fluídas, enquanto o farol e a lanterna de LED garantem mais modernidade ao conjunto.

O painel de instrumentos é totalmente digital, de fácil leitura e inclui o velocímetro, relógio, conta-giros por gráfico de barras, consumo de combustível (instantâneo e média), hodômetro (total e parcial), além de indicadores de diagnóstico do motor. O manete de freio também foi redimensionado para ficar com uma melhor empunhadura.

Com um motor bicilíndrico quatro tempos DOHC de 471 cc com injeção eletrônica, refrigeração líquida e capaz de desenvolver 50,4 cv a 8.500 rpm e 4,55 kgfm a 7.000 rpm, a CBR 500R utiliza a mesma mecânica das demais motos da família. O propulsor é gerenciado por um câmbio de seis velocidades.

Na estrutura, a moto conta com suspensão dianteira com garfo telescópico ajustável, um chassi de aço tubular, e suspensão traseira (Pró-link) com novo ajuste. O tanque de combustível comporta 16,7 litros. Ela tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem, e está sendo oferecida em versão única (ABS) nas cores preto, vermelho e laranja.