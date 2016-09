Sexta geração do Camaro chega ao país em breve

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O muscle car será uma das atrações da montadora no Salão do Automóvel de São Paulo Foto: Divulgação

A espera finalmente está acabando. Depois de mais de dois anos esperando, a Chevrolet finalmente anunciou a chegada da sexta geração do Camaro ao Brasil. O muscle car será uma das atrações da montadora no Salão do Automóvel de São Paulo, entre os dias 10 e 20 de novembro. Segundo a marca, o modelo desembarca nas lojas logo após o evento, porém as primeiras 100 unidades serão da série limitada Fifty, uma edição comemorativa lançada nos Estados Unidos para comemorar os 50 anos do esportivo.



O Camaro Fifty é vendido no mercado norte-americano com duas opções de motorização: V6 de 355 cv ou V8 de 455 cv. Por aqui, a Chevrolet ainda não revelou qual configuração será disponibilizada, mas podemos esperar que a marca continuará investindo nas versões mais completas e potentes, que por aqui possuem mais apelo de mercado.

Atualmente, o Camaro é vendido no Brasil na versão SS, tanto o conversível quanto o cupê, que oferece um V8 menos potente que o atual, pois rende 406 cv e 56,7 kgfm. Do ponto de vista do design, a edição comemorativa conta com elementos visuais exclusivos, tanto do lado de dentro, com o console com costuras em laranja e detalhes que levam o nome da série, quanto do lado de fora, como é o caso das rodas de 20 polegada redesenhadas. Segundo a Chevrolet, a versão brasileira ainda terá algumas diferenças em relação à americana.