‘Família’ Uno 2017 chega com motores renovados

20/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

O compacto ganha mudanças importantes na linha 2017, com propulsores inéditos de 1.0 de 3 cilindros e 1.3 de 4 cilindros Foto: Divulgação

Já foi o tempo em que o Uno era o veículo de entrada da Fiat. Ele agora é a terceira opção de entrada na gama da Fiat. Para reforçar o posicionamento, o compacto ganha mudanças importantes na linha 2017, com propulsores inéditos de 1.0 de 3 cilindros e 1.3 de 4 cilindros, apresentados na fábrica da Fiat, em Betim (MG).



Entre as mudanças, também aparecem a troca da direção hidráulica pela elétrica em toda a linha e a inclusão de controle eletrônico de estabilidade de série, nos modelos 1.3 com câmbio automatizado e opcional nos demais (até mesmo no 1.0). Conheça um pouco mais de cada modelo:

Attractive 1.0 - R$ 41.840. Principais itens de série: direção elétrica, ar-condicionado, faróis de neblina, airbag duplo, barra de proteção nas portas, freios ABS, banco traseiro rebatível, vidros e travas elétricos, computador de bordo, sistema de partida a frio, rodas de 14 polegadas e volante multifuncional.

Way 1.0 - R$ 42.970. Principais itens de série: mesmos da Attractive, porém com diferenças estéticas. Tem barras longitudinais no teto, faróis com máscara negra, molduras nas caixas de roda na cor cinza, suspensão elevada e retrovisores com indicador de direção.

Way 1.3 - R$ 47.640. Principais itens de série: mesmos da Way 1.0, mais start-stop, chave canivete com fechamento de portas e vidros e rádio com entrada USB.

Way 1.3 Dualogic - R$ 51.990. Principais itens de série: mesmos da Way 1.3, mais câmbio automatizado Dualogic, auxílio de partida em rampas e controles de tração e estabilidade.

Sporting 1.3 - R$ 49.340. Principais itens de série: mesmos da Way 1.3 manual, mais suspensão com acerto esportivo, escapamento em posição central, rodas de 15 polegadas, grade dianteira, spoiler na tampa do porta-malas, maçanetas externas e capa dos retrovisores em preto brilhante.

Sporting 1.3 Dualogic - R$ 53.690. Principais itens de série: mesmos da Sporting 1.3, mais câmbio automatizado Dualogic, auxílio de partida em rampas e controles de tração e estabilidade.

Opcionais

Kit Comfort: 3º apoio de cabeça do banco traseiro, espelho no para-sol do motorista, porta óculos, alças de segurança traseiras retráteis, console porta objetos no teto, banco traseiro bipartido, cinto traseiro central retrátil de 3 pontos, regulagem de altura do banco do motorista, comando interno de abertura do porta-malas e da tampa do combustível. Preço: R$ 1.300 para versões Attractive e Way, R$ 890 para as demais.

Kit Tech: controle eletrônico de tração e estabilidade, retrovisores externos elétricos com setas integradas e rebatimento automático no direito ao acionar a ré, vidros elétricos traseiros com função “one touch” e antiesmagamento, rádio integrado ao painel com entrada USB/AUX e Bluetooth, assistência de partida em rampa, chave canivete com acionamento a distância, alarme antifurto e revestimento externo nas colunas das portas.