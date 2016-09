Ducati deixa as ‘máquinas’ mais baratas em setembro

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Durante o mês de setembro, alguns modelos têm preço promocional nas lojas Foto: Divulgação

A Ducati está com preço especial para venda à vista da linha Scrambler, nas versões Classic, Enduro e Full Throttle. Durante o mês de setembro, os modelos têm preço promocional de R$ 39.900. A motocicleta Monster 821 Dark também está com preço especial de venda - de R$ 45.250 para R$ 42.250, à vista.



Com a opção de financiamento pelo Ducati Financial Services (Banco Volkswagen), todos os modelos podem ser adquiridos pelo preço normal. Plano “Red Pass” Ducati: é um programa exclusivo de financiamento com garantia de recompra e opção de entrada reduzida de 30% e saldo em 24 parcelas. O consumidor pode trocar de moto a cada dois anos e financiar a sua moto Ducati com parcelas que custam até 48% menos, se comparado ao financiamento tradicional. A Ducati é́ a única fabricante que oferece esta opcão de financiamento também para os modelos de Superbikes. Veja alguns modelos da “Família Scralmbler’:

Scrambler Classic: Equipada com detalhes exclusivos, refinados, no estilo da década de 1970. Tem para-lama dianteiro e traseiro em alumínio, rodas raiadas e banco na cor marrom com costuras em formato de diamante.

Scrambler Urban Enduro: Ideal para quem procura agilidade no trânsito. Tem banco na cor marrom com costuras transversais, protetores de suspensão e carter, grade do farol, para-lama alto e rodas raiadas.

Scrambler Full Throttle : Inspirada no mundo das corridas de flat track (corrida em pista oval de terra). É equipada com guidão baixo e estreito, painéis laterais em preto e grafismo exclusivo.

Monster 821 Dark: É a quarta geração das Monsters e traz ao mercado brasileiro a tradição de um produto que revolucionou a indústria das duas rodas. Urbana, ágil e estilosa, ela utiliza tecnologia de última geração para criar uma melhor relaçãõo entre piloto e motocicleta, oferecendo uma experiência com muita adrenalina e ao mesmo tempo tranquilidade, com a sensação de completo controle e integração.

História - a Ducati do Brasil iniciou suas operações comerciais em junho de 2013, com a inauguração de sua primeira loja. Atualmente, conta com 11 concessionárias - Belo Horizonte, Porto Alegre, Brasília, Campinas, Curitiba, Goiânia, Ribeirão Preto, Rio de Janeiro, Natal, Santos e São Paulo.

Empresa do grupo Audi - Fundada em 1926, a Ducati produz motocicletas de inspiração esportiva desde 1946. Suas motocicletas são caracterizadas pelos motores de alta performance, pelo design inovador, tecnologia de ponta e, claro, a paixão que desperta em seus fãs. Cobrindo diversos segmentos de mercado, a linha de motocicletas é́ dividida em famílias que incluem: Diavel, Hypermotard, Monster, Multistrada, e Superbikes.