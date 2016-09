Honda deixa HR-V e Fit ‘cheios’ de novidades

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os dois modelos ganharam novos equipamentos em todas as versões Foto: Divulgação

A Honda anunciou ontem algumas novidades para o HR-V e o Fit, que passaram a ser fabricados como linha 2017. Os dois modelos ganharam novos equipamentos em todas as versões e agora partem de R$ 79.900 e R$ 57.700, respectivamente. As versões top de linha, no caso do HR-V custam R$ 101.400 e R$ 78.900 no Fit.



A partir de agora, o HR-V tem de série em todas as versões volante novo revestimento de porta, multifuncional e ganchos para fixação dos tapetes no assoalho. A configuração básica LX manual também passa a ser fabricada com rodas de liga-leve de 17 polegadas.

Porém, as principais novidades estão restritas à configuração intermediária EX, que custa R$ 93 mil. O pacote de equipamentos passa a contar com ar-condicionado digital automático, troca de marchas por aletas, e o sistema de som ganhou dois tweetters nas colunas dianteiras. Por fim, a versão top de linha EXL ganhou faróis com acendimento automático, e custa R$ 101.400.

As novidades do Fit são mais discretas. O monovolume ganhou airbags do tipo cortina e multimídia com GPS e tela sensível ao toque de sete polegadas na configuração mais completa. Ela é tabelada em R$ 78.900.

Agora, a Honda passa a produzir os dois modelos com uma nova opção de cor metálica, chamada de Prata Platinum. Ela substitui versão anterior, Plata Global, também metálica. A garantia dos dois carros continua sendo de três anos e sem limite de quilometragem.