Mercedes promete investir ‘pesado’ em carros do futuro

13/09/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A Vision é equipada com sistema de propulsão 100% elétrico Foto: Divulgação Segundo a fabricante, os veículos de entrega vão combinar outras tecnologias para agilizar o processo. A empresa investirá R$ 500 milhões Foto: Divulgação

A Mercedes-Benz vê um futuro elétrico para os furgões comerciais, e não é só o sistema de propulsão que deve mudar. Segundo a fabricante, os veículos de entrega vão combinar outras tecnologias para agilizar o processo.



Com esta visão de futuro, a empresa promete investimentos de 500 milhões de euros nos próximos cinco anos para “robotizar” as vans do futuro. E o começo disso é o conceito Vision Van que é integrada a 2 drones, além do visual inovador.

Segundo a Mercedes-Benz, a van permitirá o envio de duas remessas ao mesmo tempo, com o carro parado em um único ponto, reduzindo o prazo de entrega. A Vision Van é equipada com sistema de propulsão 100% elétrico, que desenvolve o equivalente a 102 cavalos de potência e pode percorrer de 80 km a 270 km com uma carga de bateria. O silêncio do motor elétrico possibilitará entregas em centros urbanos mesmo durante a noite ou até de madrugada, conforme a necessidade do consumidor, sem acordar os vizinhos.

O conceito tem um sistema inovador automatizado que facilita e cataloga os pacotes na ordem de entrega, o que praticamente elimina o tempo gasto com a procura do pacote certo e reorganização do espaço de carga.

O inusitado é o fato do interior não ter volante, muito menos pedais, com a expectativa de que os carros serão capazes de andar sozinhos em poucos anos.