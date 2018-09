Festival 'Canta Niterói' terá sua terceira edição no próxima dia 30

Ivete Sangalo, Simone e Simaria, Vintage Culture, Anitta, Ferrugem, Sorriso Maroto, Dilsinho e Bruninho & Davi. Essas são as atrações de peso para a terceira edição do Canta Niterói, que irá agitar o Caminho Niemeyer, no próximo dia 30 de setembro, a partir das 10h.



Além das 14 horas de música sem intervalos, o festival desse ano também conta com lounges, food-park, bares, diversas áreas de banheiros, stand de atendimento ao cliente, além de um setor open bar e open food, que é novidade desta edição.



Os ingressos estão à venda nas lojas South e no site Guichê Web e custam entre R$60 e R$500. O Caminho Niemeyer fica na Rua Professor Plínio Leite, s/nº, Centro de Niterói.