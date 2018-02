Escolas da Série A dão a largada para os desfiles na Sapucaí

Depois de um ano de crise, por causa do corte de subvenção, as escolas da Série A dão a largada, sexta e sábado de Carnaval, para os desfiles na Sapucaí. E quem conseguiu superar as adversidades, sai na frente. Se não houver quebra de alegorias, abertura de buracos entre as alas, canto inconsistente e chuva forte - fatores que costumam atrapalhar muito - Viradouro, Império da Tijuca, Estácio e Porto da Pedra devem disputar o título e a única vaga no Grupo Especial.