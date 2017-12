Mariene de Castro canta hoje com talentos da nova geração do samba na Toca da Gambá

Hoje, a Toca da Gambá apresenta a roda de samba de um dos grandes talentos da nova geração do samba, Alessandro “Chapinha” Cardoso, que ainda recebe Mariene de Castro, a partir das 20h30, no Barreto, em Niterói.





Desde pequena, Mariene de Castro já se via envolvida com a arte e com a música. Aos cinco anos, ela já se apresentava em espetáculos de dança no Teatro Castro Alves, em Salvador, sua cidade natal. Na adolescência, soltava a voz como integrante do grupo Timbalada, de Carlinhos Brown e, em 1996, teve a oportunidade de realizar seu primeiro show solo no Pelourinho.





No mesmo dia, na plateia, estavam produtores franceses que se encantaram por Mariene e a convidaram para uma turnê por 20 cidades da França. Na ocasião, chegou a ser comparada pela crítica local à mítica cantora Edith Piaf pela força de sua interpretação e a singularidade de seu timbre vocal.







O valor da entrada é R$ 25 para os cem primeiros que chegarem à Toca da Gambá. Após, o valor é R$ 30. Não haverá venda antecipada.





No sábado, haverá convocação geral para um samba de despedida de 2017, com entrada gratuita até as 17h. Para quem não perde uma boa roda, a atração fica por conta do “Hoje Tem Samba” e amigos convidados. Após às 17h, o valor da entrada é R$ 20. A classificação para os dois eventos é 18 anos. A Toca da Gambá fica na Rua Carlos Gomes, 23, Barreto, Niterói, telefone 2627-5398.