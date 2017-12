Elymar Santos se apresenta domingo no Caiçara em São Gonçalo

Neste domingo, Nova Cidade, em São Gonçalo, vai ferver com o show de Elymar Santos na Nova Caiçara Show, a partir das 22h. A abertura do show fica por conta da dupla Domingão e Arnuncinho e, nos intervalos, DJ Jorge Maluco faz a festa do público com vários sucessos do melhor flashback.





O valor da entrada varia de R$ 30 (pista) a R$ 70 (pista premium). O camarote custa R$ 50 por pessoa. A classificação é 18 anos. A Nova Caiçara Show fica na Rua Vicente de Lima Cleto, s/nº, Nova Cidade. Mais informações pelo telefone 3710-5185.