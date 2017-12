'Rock na Pista' de graça amanhã no Lavourão em São Gonçalo

Bandas e voluntários da cena rock n’ roll de São Gonçalo vão se unir, amanhã, para realizar o “Rock na Pista”, um evento gratuito de bandas no Centro Cultural Joaquim Lavoura (Lavourão), em Estrela do Norte, São Gonçalo, a partir das 16h.





O objetivo é comemorar as vitórias dos músicos da cidade ao longo do ano de 2017. Com todo processo de produção colaborativo, as bandas Bogotah, Frogslake, Inércia, Lêmures Voadores e Triunfe prometem agitar o palco com o melhor do rock do cenário nacional e internacional.





Segundo Guilherme Carvalho, um dos produtores, essa edição é muito especial, pois celebrará conquistas e vitórias, tanto individuais quanto do coletivo. O Lavourão fica na Avenida Presidente Kennedy, 721, Estrela do Norte, telefone 2723-4524.