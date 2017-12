Pixote e Revelação agitam a Ita Music nesta sexta

O melhor do pagode e do samba acontece, hoje, na Ita Music, a partir das 23h, com entrada a apenas R$ 10. As atrações são os grupos Pixote e Revelação, que vão cantar os sucessos das bandas. Nos intervalos, Mc Smith e Marcelly agitam a pista com seus hits de sucesso.





A banda de pagode romântico Pixote é formada, atualmente, por Dodô (vocal), Tiola Chocolate (tantã), Thiaguinho (teclados) e Du (pandeiro). Entre seus principais sucessos estão as canções “Ele e Ela”, “O amor não tem culpa”, “Brilho de Cristal” e “Adeus”.





Já o grupo Revelação teve início com um pagode tipicamente carioca na década de 90. A composição conta com Mauro Júnior (banjo), Rogerinho (tantã), Sérgio Rufino (pandeiro) e Beto Lima (violão). O vocalista é Davi, ex-Sambaí.





A classificação do evento é 18 anos. A Ita Music fica na Avenida 22 de Maio, 2.700, Itaboraí. Mais informações pelo telefone 2623-3382.