Itaboraí recebe mistura de ritmos com Mumuzinho nesta sexta

Hoje tem o melhor de todos os ritmos na Ita Music, a partir das 23h. E o melhor: entrada apenas R$ 10 a noite toda. O palco vai receber o cantor Mumuzinho, Dj Yago Gomes e o MC Cachorrão.





Cercado no dia-a-dia por nomes, como Zeca Pagodinho e Arlindo Cruz, o sambista Mumuzinho bebe na fonte do partido alto do Cacique de Ramos, mas dá seu toque pessoal a esse pagode: Mumuzinho é romântico e deixa isso claro em “Fala meu nome aí”, seu mais novo disco.





Suas músicas cantam o amor e têm comunicação imediata com o público jovem, já que tratam de assuntos contemporâneos, vividos em qualquer roda de amigos ou esquinas do país.





A classificação do evento é 18 anos. A Ita Music fica na Avenida 22 de Maio, 2.700, Itaboraí. Mais informações no telefone 2623-3382.