Musical 'Dançando no Escuro' estreia no Teatro da UFF em Niterói

>> Adaptação de filme de Lars Von Trier terá sessão especial no dia 4 com tradução em libras





Sucesso de público durante a temporada em que esteve no Teatro Sesc, o musical ‘Dançando no Escuro’ estreia hoje no Teatro da UFF, em Icaraí.





O espetáculo é a única adaptação teatral autorizada do filme homônimo de Lars Von Trier, cineasta e roteirista dinamarquês.





Ao expor o drama de uma imigrante tcheca que se muda para os Estados Unidos com uma doença hereditária degenerativa que a leva à cegueira, o musical apresenta o amor da mulher pelo seu filho Gene, um garoto de doze anos que corre o risco de sofrer do mesmo mal, além das injustiças sofridas pela moça enquanto busca um tratamento no país.





As apresentações acontecem às 20h de hoje até segunda-feira, dia 4 de dezembro, quando haverá uma sessão especial com tradução em libras e autodescrição . A classificação etária da peça é 14 anos.





Os ingressos custam R$ 50 a inteira e R$ 25 a meia-entrada para jovens até 21 anos, estudantes e maiores de 60 anos. O Teatro da UFF fica na Rua Miguel de Frias, 9, Icaraí, Niterói. Mais informações no telefone (21) 3674-7511.