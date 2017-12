Beatle Week invade Niterói com 15 shows gratuitos

>> Bandas de Niterói e do Rio fazem parte da programação





Os fãs de Beatles poderão cantar e dançar muito neste final de semana com a 1ª Niterói Beatle Week na orla de São Francisco.





Inspirada nos festivais de música que acontecem anualmente no Brasil e no mundo, especialmente em Liverpool, na Inglaterra, a programação é uma homenagem à obra histórica da banda.





Ao todo serão 15 shows se revezando em dois palcos para apresentar as principais canções que conquistam fãs até hoje. Entre os grupos estão três bandas que têm se apresentado na International Beatle Week de Liverpool: Calangues (Niterói), Bluebeetles (Rio de Janeiro) e o artista Gui Lopes. O grupo Sonido Club, de Santa Catarina, revelação na estreia no Festival de Liverpool, também deve se apresentar sábado e domingo, data marcada para Tim Reynolds subir ao palco como convidado especial junto com Carlos Malta e Fernando Moura.





No sábado, os shows acontecem de 14h às 20h45 e no domingo de 14h às 22h. Os palcos ficarão instalados na altura dos restaurantes Bemdito e Paludo, na orla da Praia de São Francisco, em Niterói. A entrada é gratuita e a classificação livre.