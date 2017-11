'Patrulha Canina' e 'Pj Masks' prometem encantar pais e filhos no Clube Mauá

‘Patrulha Canina’ é sucesso garantido com o público infantil





Neste domingo, dia 12, a criançada tem local e horários marcados para a diversão. O ‘’Festival Kids” promete encantar os pequenos com os sucessos “Patrulha Canina” e “Pj Masks”. O evento acontece no Clube Mauá, em São Gonçalo , a partir das 15h.





O espetáculo “Patrulha Canina” leva humor e entretenimento para adultos e crianças. Com 50 minutos de aventura, risadas, efeitos especiais e boas histórias, o desenho virou peça de teatro e é dividido em duas partes: “O aniversário surpresa do Chase” e “Monstro da Neve”.





Já o “Pj Masks” é inspirado em um desenho que conta a história de três amigos que estudam juntos e se tornam os guardiões de uma cidade desprotegida. Sucesso em todo o mundo, a apresentação conta com texto original e um recheio especial de aventura. Quem pensa que a animação é só para as crianças, está enganado, os pais também se divertem com a peça.





Os ingressos para o Festival custam R$ 15 e a classificação é livre. Os postos de venda ficam localizados na Loja Carisma (Alcântara), Lojas Kamaro (Lindo Parque e Coelho), Cursos Fisk (Paraíso, Barro Vermelho e Zé Garoto), Papelaria Enfoque (Centro) e Loja Meu Bebe (Shopping Boulevard).





O Clube Mauá fica localizado na Avenida Presidente Kennedy, 635, no Centro de São Gonçalo. Para mais informações, o telefone de contato da secretaria do Clube é (21) 2712-4300.