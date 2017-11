Henrique & Juliano tocam pela primeira vez em Itaboraí

Os irmãos nasceram no interior do Tocantins e hoje conquistam multidões em todas as apresentações pelo país.





A dupla sertaneja Henrique & Juliano se apresenta pela primeira vez em Itaboraí neste domingo (12). O evento vai acontecer no Espaço VeraGol com inicio às 17h e contará com as presenças dos Mc’s Kekel e Théo.





Sucesso em todo o Brasil, a dupla inclui no show músicas marcantes como “Vidinha de balada”, “Cuida bem dela”, “Na hora da raiva”, entre outros. Os irmãos nasceram no interior do Tocantins e hoje conquistam multidões em todas as apresentações pelo país.





Quem quiser lembrar do seu antigo amor ou flertar com uma nova paixão, a classificação etária é 18 anos.





Os preços dos ingressos são R$ 40 (pista), R$ 70 (área vip) e R$90 (camarote) e podem ser comprados pelo site Ingresso Certo. O Espaço Vera Gol fica na Avenida Vinte e Dois de Maio, 3428, Outeiro das Pedras, em Itaboraí.