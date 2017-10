'Monstros S.A.' comemora 'Dia das Bruxas' no Bay Market

Em comemoração ao Dia das Bruxas, o Shopping Bay Market apresenta, neste domingo (29), a peça infantil "Os Monstros", a partir das 15h. O evento é gratuito e será realizado na Praça de Alimentação.





Sulley e Mike são monstros que trabalham em uma fábrica, onde a principal tarefa é assustar as crianças e, com isso, armazenar seus gritos de medo, acreditando que estes são fontes de energia vital para a sobrevivência e conforto do mundo dos monstros.





O ponto de contato entre os dois mundos é a porta do armário do quarto das crianças. Acidentalmente, a menina Boo atravessa a porta que divide os dois mundos. A peça vai abordar de maneira divertida temas sobre diferenças, solidariedade e amizade.





O Shopping Bay Market fica na Avenida Visconde do Rio Branco, 360, Centro, Niterói, telefone 2620-2330.