Arlindinho faz show na Toca da Gambá em Niterói nesta sexta

A Toca da Gambá, em Niterói, recebe nesta sexta-feira, a roda de samba do Arlindinho, filho do bamba Arlindo Cruz, a partir das 20h30.





No show, o sambista que é um dos destaques da nova geração do samba brasileiro, apresenta canções de sua atual turnê em homenagem ao pai com o projeto “Arlindinho Canta Arlindo”, em uma viagem musical com uma releitura própria de clássicos do cantor. No repertório, não ficarão de fora os hits “O meu lugar”, “Meu nome é favela”, “Será que é amor”, “Vai embora tristeza” e “o show tem que continuar”.





O valor da entrada promocional é R$ 20, e a classificação é 18 anos. A Toca da Gambá fica na Travessa Carlos Gomes, 23, no Barreto, Niterói.