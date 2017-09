Conheça os alimentos que evitam 'intestino preguiçoso'

Só quem sofre de prisão de ventre sabe o quanto esse problema pode atrapalhar - e muito - a rotina. O abdômen fica inchado e dolorido, o humor fica péssimo e cada visita ao banheiro é um grande desafio. Por mais corriqueiro que o distúrbio possa parecer, a constipação intestinal inspira cuidados: quando o corpo não consegue “eliminar” regularmente as fezes, toxinas se acumulam no organismo, causando vários prejuízos à saúde.





A boa notícia é que, em muitos casos, é possível contornar e, até mesmo, prevenir o problema por meio de mudanças simples, especialmente quando o causador do intestino preguiçoso é a má alimentação.





De acordo com a Análise do Consumo Alimentar Pessoal no Brasil do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 68% da população consome quantidades insuficientes de fibras, principal aliado do bom funcionamento do intestino. Segundo a nutricionista Gabriela Domingues “com o aproveitamento integral, ou mais próximo possível disso, de frutas, legumes e verduras, além de uma boa hidratação o cenário pode ser revertido. Geralmente desprezamos cascas, talos e folhas e é justamente nessas estruturas que estão a maior parte das fibras. Mas não é só isso, atualmente há um consumo elevado de alimentos que irritam o intestino, além de baixa ingestão de água, uma combinação nada amigável”.





Além de apostar também no consumo regular de água ao longo do dia, o segredo para não sofrer com este tipo de problema está também no consumo de alimentos-chave como ameixa, mamão, farelo de aveia, granola, alho, alcachofra e chicória.





"Uma dieta rica em alimentos refinados, que possuem alta concentração de químicos e corantes desestabiliza a colônia de microrganismos que existe no intestino, mais conhecida como flora intestinal. Por outro lado, uma dieta abundante em alimentos naturais fornece o que o corpo precisa: vitaminas, minerais, antioxidantes e, principalmente fibras que podem, até mesmo, ajudar na proliferação das boas bactérias no intestino, ajudando a regular o trabalho do órgão", finaliza a nutricionista.