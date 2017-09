Peça infantil sobre amizade é realizada em Alcântara

O Pátio Alcântara recebe a peça infantil ‘Sofia e os Bichinhos’, amanhã, a partir das 16h30. O conto narra a história da princesa Sofia, uma menina que protege e ama os animais. O evento é gratuito, será realizado na Praça de Alimentação e faz parte da programação ‘Teatrinho no Pátio’.





A versão teatral gira em torno de uma bruxa que não gosta de estudar, e por isso desconhece as letras, números e cores. Sabendo do amor que a princesa tem pelos bichos, a malvada resolve raptar dois animais, o que deixa Sofia muito triste. O que a bruxa deseja é que a princesa lhe ensine, e se o pedido for atendido, ela devolverá os bichinhos.





O espetáculo pretende mostrar ao público infantil, de forma educativa e lúdica, o aprendizado e a importância da amizade. O Shopping Pátio Alcântara fica na Praça Carlos Gianelli, Alcântara, em São Gonçalo, telefone 2602-3950.