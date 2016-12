Programação especial no Docas Cantareira

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Uma das principais vozes do samba em Niterói, a cantora Mônica Mac, é a convidada para a roda de samba do Docas Cantareira, que vem agitando a vida cultural do bairro. A roda acontece amanhã, a partir das 16h.

O Docas Cantareira é um bar e restaurante com temática inspirada na história do bairro São Domingos, quando a região servia de estaleiro e estação das barcas. Com ambiente composto por objetos náuticos de época, arquitetura dos antigos armazéns e garçons uniformizados como autênticos marinheiros, os clientes podem sentir um pouco o clima de outros tempos.