Projeto musical em Maria Paula

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Aproveitando a chegada do Verão, a direção do Boteco Sertanejo, a mais tradicional casa temática de Niterói, lança um novo projeto cultural. O 'Pós Praia do Boteco' terá periodicamente, uma ou mais atrações, em shows musicais, nos fins de semanas ou feriados, sempre ao entardecer. O cantor Ivanzinho abre o projeto, com o melhor do samba de raiz, nesse domingo, às 17h.

Criado em abril desse ano pelo empresário Marco Antônio Ferreira Costa, o 'Marquinho da Academia', como uma referência para o entretenimento e a abertura de espaço para os valores artísticos, o Boteco Sertanejo já recebeu mais de 15 mil pessoas. "Já faz parte da nossa linha de trabalho preparar sempre uma novidade aos clientes", afirmou o empresário. Nessa edição, uma das novidades é a promoção especial de chope - que dará direito a duas doses ao cliente que desembolsar R$ 7,99.

O valor do couvert artístico é R$ 10 e a classificação é 18 anos. O Boteco Sertanejo funciona na Estrada Velha de Maricá, 1030, atual RJ-100, em Maria Paula, telefone 3709-9441 ou 96422-9178.