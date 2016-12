Na Toca, a atração é Samba de Roda

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

A programação do final de semana está recheada na tradicional casa de samba de Niterói, a Toca da Gambá. Hoje, se apresenta no local, a partir das 20h30, o Isso é Samba de Roda, com a participação especial de Késia Estácio.





Kesia ganhou fama nacional ao ser uma das finalistas do programa The Voice Brasil. Moradora do Vidigal e com mais de dez anos de carreira, a cantora arrancou elogios de Lulu Santos, que a chamava de “Diva” no programa da TV Globo.





Já amanhã, às 17h, o grupo É Bom D+ Retrô participa da festa. A abertura é da talentosa Priscilla Campos, cantando os maiores sucessos sertanejos.





No domingo é a vez do pré-réveillon do Samba Social Club, com participação de Mart'Nália e outras participações.