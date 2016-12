Como identificar a retração gengival

16/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

A doença acontece quando o tecido da gengiva retrai, expondo a raiz do dente e ocasionando a hipersensibilidade no local Foto: Divulgação

O sorriso é conhecido como o cartão de visitas para as pessoas. Mantê-los saudáveis e bonitos, no entanto, não é uma tarefa fácil. Um dos problemas que pode afetar a saúde bucal é a retração gengival.



A doença acontece quando o tecido da gengiva retrai, expondo a raiz do dente, e ocasionando hipersensibilidade. Por conta disso, a retração gengival pode ser confundida com uma cárie, já que, nos dois casos, a sensibilidade ao ingerir alimentos e bebidas em temperatura muito quente ou gelada costuma ser a principal causa do incômodo.

Outros sinais fortes do problema são o alongamento do dente e a alteração da cor do esmalte, passando do branco para o tom amarelado. Embora seja mais comum em adultos, pessoas de qualquer idade estão sujeitas a sofrer com a doença.

O tratamento depende da identificação do problema por um dentista, que irá iniciar o tratamento correto. “É preciso consultar um profissional ao notar uma sensibilidade frequente a bebidas e alimentos quentes ou gelados ou identificar o aparecimento de sinais da retração. Quanto mais cedo o paciente descobrir a causa e iniciar o tratamento adequado, maior a chance de evitar problemas mais graves”, afirma a dentista e consultora de higiene bucal, Érika Vassolér.

Alguns dos fatores que podem ocasionar ou agravar o problema são: excesso de força ao escovar os dentes, as doenças periodontais, o bruxismo (ato de apertar ou ranger os dentes durante o dia ou à noite), a ingestão de determinados alimentos, o avanço da idade e, até mesmo, alguns fatores genéticos.

A prevenção também varia de acordo com cada caso mas, em geral, é preciso escolher escovas com cerdas macias, evitar movimentos rápidos e bruscos ao escovar os dentes.

“Principalmente nas regiões próximas à gengiva, deve-se evitar movimentos rápidos e bruscos e realizar procedimentos, como raspagens e limpezas dentais para evitar que a retração aumente”, complementou a dentista.

Durante o tratamento, o aconselhável é que os pacientes fujam de alimentos e bebidas ácidas, como refrigerantes, sucos e bebidas alcoólicas, como vinho; evitar consumo de comidas e bebidas muito quentes ou geladas e reduzir o consumo de doces em geral, durante o tratamento.