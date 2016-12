Cantores do Nosso Sentimento se apresentam no Fonseca

09/12/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Domingo é dia de aproveitar o som de Chininha e Príncipe no Clube Fonseca, em Niterói, a partir das 15h. Outras atrações do dia são Trevo de Paz, Dieguinho, Pedrinho da Voz, Bruno Marins, Wind Girls e Jotta MC.





Donos dos sucessos "Me Usa e Some", "Justiceiro" e "A Deus", os cantores fizeram parte do grupo Nosso Sentimento e decidiram seguir a carreira como dupla.





O primeiro lote custa R$15 e o segundo R$20. A classificação é 12 anos, acompanhado por um responsável. O Clube Fonseca fica na Alameda São Boaventura, 1042, Fonseca, telefone 2625-3675.