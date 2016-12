Espaço estreia 'Sábado Sertanejo' em SG

09/12/2016 às 13:45h Enviado por: Daniela Scaffo

A mais recente casa de shows de São Gonçalo, a Dream House, estreia este fim de semana o evento "Sábado Sertanejo", a partir das 22h. E para a primeira edição, o espaço traz o catarinense Rodrigo Real, além do niteroiense Léo Lemos, do gonçalense Viny Spíndola e Jéssica Queiroz, do Paraná. Nas carrapetas, o DJ Ronaldo comandará do popnejo ao popfunk.





Rodrigo Real tem em seu "set list", "O Pegador", "Sonho De Amor" de autoria própria. Leonardo Lemos, mais conhecido como Léo Lemos, tem 22 anos e ingressou na música tocando violão com alguns artistas e participando de eventos em Niterói, aos 10 anos.





Já o cantor Viny Spindolla descobriu a música aos 12 anos assim que viu seu primo tocando violão. Jéssica Queiroz, paranaense de Arapuã, é a voz feminina da noite, que promete apresentar os maiores sucessos atuais de Mayara e Maraysa, Marília Mendonça e Roberta Miranda.