Xande de Pilares no Espaço Porto da Pedra

09/12/2016 às 13:10h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

O Espaço Cultural Porto da Pedra recebe amanhã, às 22h, o Baile do Neguim, com presença de Xande de Pilares, Vou Zuar, Novinho da Praça, MC Dois, GB do Salgueiro e DJ Braulio.





Famoso por participar do grupo Revelação, entre 1991 e 2014, Xande de Pilares, além de ter carreira solo atualmente, ainda faz parte do quarteto de intérpretes do Salgueiro. O cantor é dono de sucessos, como "Clareou", "Tem que provar que merece" e "Perseverança".