Atenção às micoses nas unhas

09/12/2016 às 12:30h Enviado por: Samuel Castro

O diagnóstico deve ser feito por um médico, e o tratamento por um podólogo Foto: Leonardo Ferraz

Popularmente chamada de micose de unha, a onicomicose é uma infecção causada por fungos que afeta 10% da população adulta e 20% dos idosos. A doença pode ser adquirida em ambientes comuns e compartilhados, como banheiro, chuveiro, vestiários e piscinas públicas.



A micose também pode ser adquirida no uso compartilhado de materiais não esterilizados, como alicates, lixas e tesouras. “Esse fungo é contagioso, mas apenas o contato com ele não costuma ser suficiente para se adquirir a onicomicose. Geralmente, a pessoa possui pequenas lesões nas unhas, que facilitam o alojamento dele”, explicou a podóloga Edna Godoy, da clínica Trat-Pés, no Alcântara, em São Gonçalo.

Os sintomas, na maioria das vezes, são apenas estéticos. Porém, de acordo com a profissional, os casos mais graves podem causar até dor.

“A unha fica frágil e quebradiça, tem distorções, perde o brilho, fica mais espessa, escurece e pode até descolar”, explicou. Alguns dos fatores que favorecem no aparecimento da micose são: idade avançada, HIV, diabetes, problemas imunológicos, problema de circulação sanguínea dos membros inferiores, psoríase, entre outros.

“Todos as doenças que afetam a imunidade da pessoa, ou até mesmo as que tem problemas imunológicos estão propensas a adquirir a infecção causada por fungos”, argumentou Edna.

O tratamento depende de uma avaliação de um dermatologista, que acompanha através de exames de sangue e receita remédios. Os cuidados podem ser feitos por uma podóloga. “A podóloga auxilia nos cuidados, pode indicar cremes de tratamento, fazer o corte e assepsia das unhas. O corte errado pode formar granulomas na lateral da unha e piorar o tratamento”, detalhou.