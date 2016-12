Quitutes para 'incrementar ' a ceia de Natal

09/12/2016 às 12:00h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O momento de preparar a ceia de Natal pode deixar algumas pessoas que não possuem muito tempo ou não sabem cozinhar, preocupadas. Pensando nisso que restaurantes e culinaristas preparam quitutes para compor o cardápio de uma das celebrações mais esperadas do ano.





Famosa por preparar ceias congeladas, a chefe de cozinha gonçalense Elma Ottero faz alguns pratos especiais que fazem parte dos pacotes ou podem ser adquiridos separadamente, como o chester de 3,5 kg, que custa R$150, e as rabanadas, que custam R$3 por unidade.





Camila Abreu, do La Dolce Vita di K, é outra chefe de cozinha que prepara alguns pratos especiais para a ceia de Natal. Os mais famosos são o pão de bacalhau, que custa R$35, e as geleias de abacaxi com pimenta e tropical (240 ml), que podem ser usadas em acompanhamentos de carnes e embutidos e são comercializadas a R$18.





Outra opção de doce é oferecido por Graziely Paes, do Ateliê do Açúcar. A chefe de cozinha produz um saboroso panetone tradicional, o Chocotones - com gotas de chocolate - e panetones trufados com brigadeiro gourmet de vários sabores. Os preços variam entre R$12 e R$37, dependendo do sabor e recheio.





O tradicional e famoso bolinho de bacalhau do Caneco Gelado do Mário também pode fazer parte da ceia de Natal. No local, os clientes costumar formar uma extensa fila para adquirir a massa preparada pelo pelo próprio dono, que prefere não divulgar o preço.





Serviços:





Caneco Gelado do Mário

Endereço: Rua Visconde do Uruguai, 288, Lojas 5,6 e 7, no Centro de Niterói

Telefone: 2620-6787





Elma Otero

Blog: elmaartesanatoeceias.blogspot.com.br

E-mail: elma_42_ottero@hotmail.com

Telefone: 2603-5751





La Dolce Vita di K

Facebook: https://www.facebook.com/DolcevitadiK/

Telefone: 98279-5793





Ateliê do Açúcar

Endereço: Rua Macaé, lote 5, quadra 89, Trindade, São Gonçalo

Telefone: 3605-7536 ou 97390-6268

E-mail: graziely.paes.daros@gmail.com

Facebook: https://www.facebook.com/grazielypaes.ateliedoacucar/