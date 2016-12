Famosas lançam linhas de esmaltes

09/12/2016 às 12:00h Enviado por: Samuel Castro

Os esmaltes que estão nas unhas das famosas também estão entre os mais pedidos nos salões de beleza. Algumas das celebridades que lançaram moda nas “telonas” foram Gio Antonelli, Flávia Alessandra e Sandy.



Com inspiração no universo floral vintage, a linha de esmaltes da Sandy tem seis cores, todas com nomes inspiradas nas novas músicas da cantora, lançadas no DVD “Meu Canto”. Algumas delas são o “Refúgio”, que é um coral rosado cremoso, e “Salto”, um vermelho vibrante cremoso.

Assinada pela atriz Flávia Alessandra, a coleção da Mohda representa charme, beleza e elegância traduzidos em cores sofisticadas, modernas, atraentes. A linha é “7 fre”, ou seja, sem formaldeído, DBP, tolueno, resina de formaldeúdo, cânfora, glúten e animal free.

Fazem parte da coleção da atriz, os esmaltes “Los Angeles”, um azul metalizado, e o “Bora Bora”, que é um laranja com fundo rosado.

Já a marca Colorama e Giovanna Antonelli apresentam “Colorama Gio Antonelli – Achados da Gio”, a quarta coleção fruto da parceria que começou em 2015. O lançamento traz sete novas cores inspiradas na rotina e personalidade da porta-voz da marca. Com tons e nomes escolhidos com ajuda da própria Giovanna, as sete novas cores – cinco cremosos e dois metálicos cintilantes – são as apostas da atriz e de Colorama para a próxima estação. “Bom Dia Com Amor”, que é um nude cremoso e “Dia de Folga”, um rosa metálico são algumas das opções da coleção.