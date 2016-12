Roda em Neves realiza a última edição do ano

02/12/2016 às 10:50h Enviado por: Daniela Scaffo

Foto: Divulgação

Quem gosta do tradicional projeto "Samba Mulata", promovido no Recanto da Pedra, em São Gonçalo, não pode perder a última programação do evento desse ano, neste domingo (4), a partir das 15h. A roda de samba acontecerá no meio do visitantes da casa, em clima de confraternização.





Para animar a festa, foram convidados Tiee, e os grupos Caju Pra Baixo, Sem Explicação, Feijão da Mesma Concha, Novo Visual, além dos DJs Markão, Michel e Dj Rjay.